Vivir a Destiempo | Capítulo 17 | Enfrentamiento madre e hija

Rogelio está furioso y le reclama a Alejandro por los comportamientos de su hijo con Tania, le pide que si tiene algún problema con sus hijos se dirija a él, pero no con Paula. Amparo obtiene el número de Paula por medio de su hijo, le dice que quiere arreglar la mala situación por la que están pasando él y Tania, pero lo hace con la intención de poder ver a la mujer que le está robando en amor de su exesposo. Paula busca refugio con Alejandro y le pide disculpas, pues finalmente tenía razón sobre todo lo que le dijo de su amada hija, de quien tenía una buena imagen. Sonia le pone fin a los que tiene con Rogelio, tiene miedo de que todos se enteren de su relación, sin embargo él no le da importancia y no piensa dejarla.

¡Disfruta de los capítulos completos de Vivir a Destiempo!