¡Así se está viviendo en vivo la Alfombra Roja de los Oscar 2024!, sigue el minuto a minuto

No hay evento más glamouroso en Hollywood que los Premios Oscar y por supuesto, la alfombra roja no puede quedar atrás. La antesala de la ceremonia reúne a las celebridades que escogen sus mejores atuendos para caminar por ella. Por eso, te dejamos un minuto a minuto para que no te pierdas ni un solo momento de la alfombra roja en vivo.

¡Los artistas han empezado a llegar a la alfombra roja de los Oscars y una de las primeras sorpresas de la tarde es la presencia de Vanessa Hudgens!

Oscar 2023 | ¿Quién se va a llevar el Oscar a Mejor Película Animada? [VIDEO] Comenzamos la cobertura de los Oscars 95, ¿tú quién crees que se vaya a llevar el Oscar a Mejor Película Animada? ¡Javier Ibarreche nos cuenta!

Vanessa Hudgens anunció su embarazo

Si bien ya sabíamos que la querida y famosa actriz iba a estar presente como host de la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2024 en compañía de Julianne Hough, la sorpresa no recae tal cual en su presencia, pues ya se estaba especulando que la actriz podría estar embarazada, resulta que estos rumores se acaban de confirmar en la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2024, pues Vanesa Hudgens desfiló por la alfombra en un vestido negro entallado que dejó ver su pancita de embarazada, demostrando orgullosamente que ¡pronto va a ser mamá!

El error de Liza Koshy en los Oscars

Y la primera caída de los Premios Oscar 2024 ya salió, pues la comediante estadounidense Liza Koshy sufrió un pequeño percance al caerse frente a las cámaras de los reporteros en la alfombra roja, afortunadamente varios asistentes acudieron a auxiliarla para que pudiera ponerse de pie, algo que se le dificultaba por sus tacones.

Liza Koshy cai no tapete vermelho #Oscars

pic.twitter.com/ALMnPADhiU — Portal Box Office (@BoxReport) March 10, 2024

Celine Song llega a la Alfombra Roja

La directora Celine Song, nominada en su primer trabajo en la dirección de una película con “Vidas Pasadas”, quien pudo declarar la felicidad que sentía al estar no solo presente en una noche tan importante como es la de los Oscars, si no por recibir su primera nominación a los premios de la Academia.

Billie Eilish y America Ferrera en los Oscar 2024

Billie Eilish llegó a la alfombra roja de los Oscar 2024, creando un momento mágico al posar frente a las cámaras con America Ferrera.

El fotógrafo Pedro Prieto en la alfombra roja de los Oscar 2024

Llegó Pedro Prieto representando a México en la alfombra roja de los Oscar 2024.

El fotógrafo Rodrigo Prieto llegó a la red carpet de los #Oscars2024. Desde acá toda la buena vibra para que regrese a México con la estatuilla 🤞 #orgullomexicano pic.twitter.com/pfMeiwmdGl — ActitudFem (@Soy_Actitud) March 10, 2024

Enzo Vogricic actor de “La Sociedad de la Nieve” en la alfombra roja de los Oscar 2024

Enzo Vogricic actor de “La Sociedad de la Nieve” sorprendió a todos posando con un traje negro de una marca española.