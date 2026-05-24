3 datos fascinantes del Bombus mexicanus, el abejorro de las alturas

El mundo de los animales es de los más fascinantes por conocer. Desde los más grandes en cuanto a tamaño a los más pequeños insectos, cada ser cumple un rol especial en nuestro planeta y su vida y permanencia equilibra todos los ecosistemas.

Así respaldó Cynthia Klitbo a su sobrina tras el supuesto bullying que le habría hecho Ludwika Paleta

En México hay una gran cantidad de especies que habitan o llegan en determinadas épocas del año para aprovechar sus características climáticas y de flora. Algunos de estos animales tienen un protagonismo especial en actividades como la agricultura y que muchas veces pasa desapercibido.

¿Qué es el Bombus mexicanus?

Los abejorros se encuentran entre los polinizadores que existen en México. Una de las especies más conocidas es el Bombus mexicanus que cumple un rol de gran importancia dentro de la agricultura debido a su capacidad de polinización, convirtiéndolo en un agente fundamental en la producción de alimentos, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A través de un informe, destaca que estos abejorros son insectos muy interesantes que tienen fama de ser polinizadores sencillos eficientes y fiables puesto que ofrecen una garantía máxima de polinización óptima debido a su elevado número de visitas a las flores y la gran carga de polen que pueden transferir a estas.

Datos fascinantes del Bombus mexicanus

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca de los abejorros que son organismos con los que se puede lidiar de forma relativamente segura ya que no son agresivos. Más allá de estas características, existen otros datos fascinantes de esta especie tan asombrosa. A continuación, se detallan datos increíbles de este habitante de las alturas:

El secreto de su "traje" bicolor para el frío: A diferencia de los abejorros comunes que solemos asociar con franjas amarillas y negras intercaladas, el Bombus mexicanus destaca por un patrón de color muy definido. Su cuerpo es mayoritariamente negro, pero presenta una banda de vello amarillo pálido o blanquecino sumamente densa en la parte delantera de su tórax (el "dorso").

Este espeso abrigo de pelo no es solo estético: funciona como un aislante térmico perfecto. Los abejorros son insectos endotérmicos, lo que significa que pueden generar calor interno haciendo vibrar los músculos de sus alas sin llegar a volar. Ese denso vello retiene el calor corporal, permitiéndoles activarse y buscar alimento en mañanas extremadamente frías o en zonas montañosas donde otros polinizadores simplemente se congelarían.

Maestros de la polinización por zumbido (Buzz Polination): El Bombus mexicanus es un especialista en una técnica llamada polinización por zumbido o sonicación. Muchas plantas de las regiones altas (como las de la familia de las solanáceas, que incluye a los tomates, pimientos y berenjenas) guardan su polen profundamente encerrado en las anteras de las flores, y el viento o las abejas comunes no pueden sacarlo.

Este abejorro se aferra a la flor y hace vibrar sus músculos de vuelo a una frecuencia específica. El zumbido genera una vibración tan fuerte que el polen sale expulsado como una explosión de polvo directo hacia su cuerpo peludo. Sin este mecanismo, muchas plantas de montaña no lograrían reproducirse.

Guardianes de los bosques de niebla y los ecosistemas de montaña: Aunque se lo puede encontrar en valles bajos, el verdadero fuerte del Bombus mexicanus son los gradientes altitudinales elevados, llegando a vivir en zonas de transición y bosques nubosos de hasta 3000 metros sobre el nivel del mar.

Al ser capaces de volar bajo la niebla, llovizna ligera o temperaturas bajas, se convierten en los polinizadores principales (y a veces únicos) de la flora nativa de estas alturas. Su presencia es un indicador clave de la salud de estos ecosistemas húmedos de montaña; si el bosque sufre fragmentación o el clima cambia drásticamente, las poblaciones de este abejorro son las primeras en verse afectadas.