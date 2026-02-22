Annie Awards 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la lista de ganadores completa HOY sábado 21 de febrero; premios a lo mejor de la animación online y por internet

La noche más importante en el mundo de la animación ha llegado. Este 21 de febrero son los Annie Awards 2026, premios en los que la Asociación Internacional de Cine Animado (ASIFA-Hollywood) reconoce a los mejores lanzamientos animados a nivel global: desde películas, cortometrajes y series de televisión hasta efectos especiales, música y storyboards. Para esta edición, KPop Demon Hunters lidera la lista de nominados al estar presente en 10 categorías diferentes, seguida por Zootopia 2 con siete.

Hora de los Annie Awards 2026 en México

La ceremonia de premiación de los Annie Awards 2026 dará inicio en punto de las 7:00 p.m. (hora de Los Ángeles), sede del evento. Debido a la diferencia horaria entre México y California, la gala podrá seguirse a partir de las 9:00 p.m. en la tierra Tricolor (hora del centro de México).

Sigue aquí el minuto a minuto de los Annie Awards 2026 EN VIVO y GRATIS: