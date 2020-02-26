FOTO: Rosé de BLACKPINK asiste al desfile de Saint Laurent en París y deslumbra con su increíble belleza.

Llegó la última semana de la moda, en donde varias celebridades asistieron al desfile donde Saint Laurent se lució con sus increíbles diseños; al evento no podían faltar personas famosas. Entre ellas se encontraba Rosé, una de las integrantes de la girlband, BLACKPINK.

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La idol causó reacciones positivas al momento que llegó al desfile en París, pues su elegante outfit estuvo conformado de una blusa blanca, blazer negro y unas botas altas, muy al estilo vaquero. BLINK no dudó en crear el hashtag #RoséEnSaintLaurent en el que aprovecharon para mencionar que la cantante lucía espectacular.

Su llegada no pasó desapercibida, pues muchos de sus admiradores no dejaron de gritar de emoción y mencionar su nombre cuando la veían pasar. A dicho evento también asistieron celebridades de la talla de Rami Malek, con el que aprovechó para tomarse una foto.

Sin embargo, ella no perdió el contacto con el resto de sus fans, pues estuvo mandando mensajes a través de sus redes sociales de cómo la estaba pasando; llenándolos de saludos y mucho amor. También se mostró bastante agradecida por los piropos que recibió en ese día.

Al finalizar, sus fans nuevamente se mostraron emocionados de tener a la idol muy cerca de ellos, y entre gritos y aplausos la despidieron. Rosé se despidió de todos ellos y les daba las gracias una y otra vez por el enorme amor.

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Finalmente se subió a un auto de color negro que ya la estaba esperando y se despidió de todos una vez más desde la ventana, donde se podía observar que usaba una de sus manos para decirle adiós a todos los que estuvieron mucho tiempo esperando para verla tan sólo unos minutos.

No hay que olvidar que será en este año en el que se vuelva a liberar un solo de alguna de las integrantes, ¿podría tratarse de Rosé, Lisa o Jisoo?

