‘Bugs Bunny’ celebra 80 años como el personaje animado más importante de todos los tiempos. ¿Qué hay de nuevo, viejo?

"¿Qué hay de nuevo, viejo?", es una de las frases que marcó la infancia de muchas generaciones en el mundo.

Y es que hace 80 años, con el objetivo de competir con Mickey Mouse de Walt Disney, la compañía Warner Bros. decidió lanzar a la fama a Bugs Bunny, un conejo que se transformó en el rey de los dibujos animados, pues no solo conquistó a los más pequeños de las casas, sino también dio grandes lecciones a los adultos gracias a su personalidad.

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Fue el 27 de julio de 1940 cuando salió a la luz el personaje animado, que ha cosechado varios logros durante todos estos años, entre ellos, tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; es el noveno personaje del cine más retratado, según el Libro Guinness de los Récords, y en 2013 se convirtió en el dibujo animado en aparecer en más películas, con un total de 175.

El paso de los años, que ha traído consigo la evolución y tecnología, no ha sido un impedimento para que Bugs Bunny siga a la vanguardia. Su show, junto a los Looney Toons, cruzó las fronteras y se convirtió en el favorito de muchas personas alrededor del planeta.

En Estados Unidos, el encargado de prestar su voz al icónico personaje fue Mel Blanc, quien consiguió el peculiar registro del conejo; en México, el actor Jorge Arvizu fue el primero en interpretarlo, dándole al dibujo animado una personalidad única.

Además de ser un símbolo de la televisión infantil, el conejo más famoso incursionó en el cine gracias a Space Jam; asimismo, se convirtió en un activista por la manera de integrar a la comunidad LGBT en sus capítulos.

Otro de los fenómenos que en los últimos años ha tomado fuerza son los memes, donde Bugs Bunny es un protagonista recurrente; sin duda, un cumpleaños en el que el peculiar conejo sigue siendo el favorito de muchos.

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