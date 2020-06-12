El productor Doug Wick confirmó que habrá una secuela de Gladiador, que protagonizó Russell Crowe.

Hace poco ha estado rondando la noticia de la secuela de Gladiador, por lo que su productor decidió dar unos cuantos detalles al respecto. Y es que en el año 2000, Russell Crowe interpretó al general Maximus Decimus Meridius, en una cinta muy aclamada de gladiadores.

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Pasaron 20 años y el público espera con ansias que el estudio comience producciones de la segunda entrega, según rumores han mencionado que llegó la hora de que el proyecto dé inicio, por lo que se han revelado nuevos y espectaculares detalles de esta gran secuela Gladiador.

Entre muchos de los cuestionamientos de los fieles fanáticos, es saber si Russell Crowe formará parte de esta segunda entrega, por lo que, en una entrevista, el productor de la película, llamado Doug Wick, mencionó entre bromas una opción que le presentó el representante del actor para un gran regreso de Maximus a ente film. Y aunque, claramente era una broma, no se ha descartado por completo que Russell tenga una participación en la secuela.

El agente de Russell me llamó después del fin de semana de estreno y me dijo, ‘tengo una gran idea. Llevan el cuerpo de vuelta al coliseo, Russell se baja de la camilla y dice: “Oye, funcionó", y chocan los cinco’. Ese sería el comienzo de la próxima película. Decía que era una muerte falsa para que Russell volviera y lo hiciera

Doug Wick mencionó que la secuela es más que un hecho, aunque han tenido un poco de dificultades con la creatividad debido a que quieren tener un resultado parecido o mejor que el de la primera entrega.

Todos los involucrados en la película original aman demasiado el largometraje como para considerar explotarla baratamente y hacer algo que sea una sombra de este. Es un claro problema creativo, trabajar en un guion, y si alguna vez logramos que llegue a un lugar, Ridley está trabajando en ello, es sólo una cuestión de si podemos llevarlo a un lugar donde se sienta digno de hacerlo. Es un verdadero desafío

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Es cierto que la producción de Gladiador tiene un reto por cumplir, ya que deben tener un personaje que iguale a Maximus, un tanto complicado y más porque la película se ubicará 30 años después.

