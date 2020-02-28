FOTOS: Captan a Leonardo DiCaprio mientras ayuda a un turista perdido en Nueva York y fans aplauden su gesto.

Leonardo DiCaprio sorprendió para bien a sus fans, luego de que fuera captado ayudando a un turista que se encontraba perdido en la ciudad de Nueva York, un gesto que fue aplaudido en las redes sociales.

La noticia se dio a conocer gracias a una serie de fotos que circularon en redes sociales, en las que medios locales captaron el momento exacto en el que un turista recibe indicaciones del actor.

Leonardo DiCaprio Seen Sweetly Giving a Stranger Directions in New York City https://t.co/SWDPXHbvmN — People (@people) February 26, 2020

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La imagen, que ha dado la vuelta al mundo, resulta interesante pues, a pesar de que Leonardo aparece vestido con una indumentaria para pasar desapercibido en las calles, tuvo un acercamiento con una persona que, quizá, pudo ser un fan suyo.

En las redes sociales muchos aplaudieron la buena voluntad del actor, quien desinteresadamente brindó su ayuda al transeúnte, mientras que algunos internautas envidiaron la suerte del desubicado desconocido

DiCaprio se encontraba caminando por el barrio de West Village, junto con el también actor Kevin Connolly, cuando fue interrumpido por un transeúnte que sostenía un mapa en la mano y que, aparentemente, le preguntó por algún lugar o dirección.

En diciembre pasado, el afamado artista protagonizó otro acto de altruismo al ayudar a salvar la vida de un hombre que había caído por la borda de un crucero mientras se encontraba de vacaciones en el Caribe.

📸 #NEWS : Leonardo DiCaprio was spotted helping out a lost tourist with directions while out on a rainy day in Manhattan (February 25, 2020) @LeoDiCaprio #LeonardoDiCaprio



🔗https://t.co/R8citDUR7W pic.twitter.com/0cfmsanxlB — Leonardo Dicaprio Network (@DicaprioFan_) February 25, 2020

El atribulado náufrago fue encontrado por la tripulación de DiCaprio luego de permanecer 11 horas en el mar.

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