GodzillaChallenge: Eminem lanza reto de rap para que fans traten de replicar sus rimas y se vuelve viral en redes sociales.

El rapero estadounidense Eminem sorprendió al mundo tras lanzar el complicado reto de rap llamado #GodzillaChallenge, en el que sus fans tratan de replicar sus rimas con exactitud, mismo que se ha vuelto viral en redes sociales.

Godzilla es una canción incluida en su ultimo álbum titulado Music To Be Murdered By, en la cual Eminem rapea asombrosamente 224 palabras en solo 31 segundos durante uno de sus versos.

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Esto se traduce a 10.65 sílabas por segundo y 7.23 palabras por segundo, un logro impresionante con el que el artista invitó a sus seguidores a tratar de igualar dicho récord y que ante la respuesta de su público se ha vuelto viral en redes sociales.

Sin embargo, aunque pareciera un desafío sencillo no es así, pues los fanáticos tienen que demostrar sus habilidades lingüísticas al recitar el verso de Godzilla con la misma precisión y velocidad que el rapero.

Pese a la dificultad de la pista, la convocatoria ha tenido éxito y cientos de fans han compartido sus interpretaciones, en donde han demostrado que pueden pronunciar sin ningún problema las 224 palabras.

Pero eso no es todo, pues Eminem también reveló que los videos de los fans haciendo el #GodzillaChallenge que resulten favoritos recibirán un premio de su parte, lo que ha mantenido motivados a los internautas.

De esta manera, además de tener un acercamiento con sus fans de corazon, Eminem ha logrado encontrar en las redes sociales una divertida manera de dar a conocer y posicionar su nuevo álbum Music To Be Murdered By.

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