Jennifer Aniston revela a Sandra Bullock el secreto para mantenerse alegre y sin desanimarse, a sus 51 años.

Jennifer Aniston reveló a su amiga Sandra Bullock el secreto para mantenerse alegre y sin desanimarse, aunque las cosas no vayan por el camino que ella desea, esto a sus 51 años.

En entrevista para la revista Interview Magazine, Jennifer agradeció las palabras que su colega utilizó para formularle la pregunta y mencionó que “es lo más dulce que me ha dicho alguien”, para después responder lo siguiente:

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Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado y donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: No quiero hacer esto. No quiero experimentar que nadie más con quien esté pueda sentir esto

La actriz, quien recientemente celebró 51 años de vida, agradeció a sus padres por todo lo vivido, pues dijo que todas las situaciones que pasó influyeron para que ella formara el carácter que la identifica.

El matrimonio de los padres de Aniston terminó cuando ella apenas tenía 9 años. Nancy Dow, quien falleció en 2016, y John Aniston se divorciaron y desde entonces la relación entre madre e hija fue más que complicada.

El padre de la actriz la ha acompañado durante todos estos años, en sus altas y bajas. Ella siempre lo ha presumido, más ahora que tiene un perfil de Instagram con millones de seguidores.

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