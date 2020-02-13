VIDEO: El gesto con el que Justin Bieber sorprendió a la hija de David Beckham, Harper Beckham, en un concierto.

La familia de David Beckham es una de las más sólidas del mundo del entretenimiento. El exfutbolista constantemente comparte momentos con su seres queridos, pues recientemente fue visto en un concierto de Justin Bieber, quien tuvo un amable gesto con Harper Beckham, hija del deportista.

En el video que circula en las redes sociales, se les ve a Cruz y a Harper portando ropa de la firma oficial del cantante de Yummy, mientras corean sus grandes éxitos en la The O2 Arena, en Londres.

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Justin Bieber se convirtió en blanco de burlas por su aspecto físico: lo llamaron ‘Don Ramón’ en redes.

Posteriormente, el canadiense pasó al centro del escenario a Harper y le dió un beso en la frente. El momento termina con los aplausos y los gritos de los asistentes al concierto.

Todo se dio después de que Bieber fuera duramente criticado por su aspecto físico. En una fotografía que circuló en las redes sociales, portó una chamarra de cuadros y tuvó un aspecto desaliñado. Usuarios comentaron que se trataba de su lucha contra el Lyme:

Pocos saben que padece una enfermedad conocida como ‘Enfermedad de Lyme Crónica’, que ocasiona fatiga, dolor musculoesquelético generalizado y quejas de dificultades cognitivas

No todos saben de la enfermedad del intérprete de Love Yourself, por lo que también hubo críticas hacia su rostro cansado y su nuevo bigote, asegurando que se parecía a Don Ramón y a El Jarocho de Amores Perros: “Creo que Justin Bieber intenta hacer un cosplay de Don Ramón”.

Incluso, en uno de los capítulos de su serie, Seasons, confesó cómo es vivir con la enfermedad:

He estado teniendo problemas con mi energía por un buen tiempo y no sabía por qué... luego de unas pruebas me di cuenta de que tenía Lyme

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