Kendall Jenner salió con el exnovio de su hermana Kourtney Kardashian, el actor y productor Luka Sabbat.

Algo fundamental para los padres es que sus hijos se lleven bien y no discutan, en el caso de las hermanas les enseñan a compartir las cosas. Pues tal parece que esto lo aprendió muy bien Kendall Jenner, quien al parecer no solo quiere compartir a su madre con su hermana Kourtney Kardashian.

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Esto luego de que Kendall Jenner viajará a la ciudad de Londres para poder participar en el desfile de la famosa casa Burberry como parte del London Fashion Week. En lo que respecta a la pasarela todo funcionó de forma normal.

Al término del evento la modelo Kendall Jenner, salió a cenar con la expareja de su hermana Kourtney Kardashian.

Estamos hablando del aclamado actor Luka Sabbat, quien fue pareja de Kourtney Kardashian durante algunos meses, la relación fue al poco tiempo de que la también empresaria terminará su romance con el famoso modelo Younes Bendjima.

La información fue dada a conocer por la propia Kendall Jenner, quien el día de ayer compartió las imágenes en sus redes sociales, con lo que quedó claro que pasaron la noche juntos después del London Fashion Week.

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Fueron tres las fotos que subió la modelo, pero solo en una sale el actor Luka Sabbat, se puede entender que son algo más que un par de simples amigos.

Hasta el momento ni Kendall Jenner, ni Luka Sabbat han aclarado la situación y mucho menos si son algo más que amigos, ya que no es nada extraño que se conozcan, pues eran muy cercanos cuando el productor era pareja de su hermana de Kourtney Kardashian.

Se rumora que el romance entre de Kourtney Kardashian y Luka Sabbat comenzó en septiembre del 2018, fecha en que se le captó juntos en un restaurante de Los Ángeles, desde ese momento se sabía que también era muy amigo de su hermana Kendall Jenner.

