El cantante Ozzy Osbourne se muestra con el mejor optimismo para enfrentar el párkinson que le ataca.

Con el estilo que siempre lo ha caracterizado, siendo honesto en sus cosas siempre que tiene la oportunidad de hablar en público, el mítico cantante Ozzy Osbourne ha compartido su estado de ánimo con el que se mantiene todos los días ante la enfermedad de párkinson, la cual enfrenta con el mayor optimismo.

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Las condiciones que le presenta la enfermedad se han sumado a una mala temporada de sus condiciones de salud, pero que en ninguno de los casos lo obligará a retirarse de forma definitiva de los escenarios:

Este último año ha sido un infierno en relación con mi estado de salud. Me sometí a una operación de columna que me dejó peor de lo que estaba y ahora la gente piensa que acabo de descubrir que tengo párkinson. Lo sabía desde el año 2003, pero se trata de una forma leve de la enfermedad y no voy a permitir que me cambie la vida

En la entrevista que Ozzy Osbourne concedió a una emisora de radio, el cantante también recordó que el año pasado sufrió una cortada de la palma de la mano, que le ocasionó una grave infección y, por si esto no fuera suficiente para el músico, recientemente fue tratado por una neumonía que lo dejó fuera de los escenarios por varios meses.

Los efectos del párkinson se vieron últimamente por la debilidad de mi estado, el resultado de la infección de mi mano y luego de la neumonía. Ha sido un auténtico calvario, no voy a mentir, y tengo la impresión de que he acabado pagando por todos esos años en los que salí indemne de mis excesos

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Ozzy Osbourne, confesó que ha pensado mucho en el retiro, pero que simplemente no puede hacerlo, pues quiere demasiado a sus miles de fans.

