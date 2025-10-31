Este es el mejor videojuego para jugar en Halloween, según la Inteligencia Artificial

Ya se vive Halloween 2025 y muchas personas están listas para lucir sus disfraces y decoraciones vinculadas a la fecha. La celebración es un momento perfecto para disfrutar series y películas de terror, pero también videojuegos clásicos que traen consigo cierto misterio y oscuridad.

Así es el caso de un videojuego perfecto para ambientar la noche de Halloween en compañía de amigos, pareja o familiares. Este es el juego que está dando qué hablar entre la comunidad de fanáticos del terror y las dinámicas grupales.

IA: ¿Cuál es el mejor videojuego para jugar en Halloween 2025?

Según la inteligencia artificial (IA), el mejor videojuego para jugar en Halloween 2025 es Phasmophobia. Este juego ofrece una atmósfera siniestra especial para la noche terrorífica. Pero, además, su experiencia multijugador está cargada de adrenalina.

El juego ha sido desarrollado por Kinetic Games y se traduce en una propuesta cooperativa de terror psicológico en la que pueden jugar hasta 4 jugadores a la vez. La dinámica de la actividad combina exploración, suspenso y trabajo en equipo. El sonido y el estilo oscuro logran la inmersión terrorífica.

Halloween 2025: ¿Cómo se juega el videojuego Phasmophobia?

Dentro de la narrativa de Phasmophobia, los participantes se convierten en investigadores paranormales. El objetivo final del juego es ingresar a las casas embrujadas, hospitales o escuelas que están abandonadas. Allí los jugadores deben descubrir qué tipo de fantasma acecha el lugar.

El factor diferencial de este juego, y quizás su mayor atractivo para celebrar noche de brujas, es que los espíritus reaccionan a la voz de los jugadores. Esto genera momentos de verdadero pánico. En cada partida se deben utilizar linternas, sensores y cámaras. Estos son los elementos que sirven para recolectar pruebas.

Phasmophobia se puede comprar en PC a través de plataformas como Steam. El videojuego recibe actualizaciones frecuentes que suman elementos como nuevos mapas, entidades y retos para superar.