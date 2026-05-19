Bluey | Papi Robot

Chilli les ordena a Bluey y Bingo ordenar todos los juguetes que tienen en el suelo, pero ellas no están dispuestas a ponerse a recoger, así que se les ocurre una excelente idea: pedirle a papi robot que haga sus deberes por ellas, pero algo muy grave podría suceder, pues la sobrecarga de trabajo hace que los robots se descompongan y tal vez papi robot no pueda volver a funcionar. ¿Será que Bluey y Bingo aprendan la lección y logren reparar a Bandit robot?