Bluey | Autobús

Bandit es el conductor de un pequeño autobús, su primera pasajera es Chilli, quien está secretamente enamorada de él y no se atreve a decirle nada; mientras comparten espacio Bandit le asegura que va a llegar rápidamente a su destino ya que no hay nada de tránsito y parece que no habrá nada que los retrace, sin embargo justo en ese momento llegan las abuelitas Bluey y Bingo, quienes con mucha lentitud al autobús y que, cuando se enteran del enamoramiento de Chilli, harán todo lo posible para que se lo diga a Bandit.