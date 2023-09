Bluey | Bebés

Bluey está dispuesta a ser la mejor en los aros del parque, pero su competencia es contra Bingo, quien no tiene el mismo desarrollo corporal que ella, por lo que Milli le dice que mejor simplemente se encargue de lo suyo, algo que Bluey no termina por entender, por lo que su madre le cuenta la historia de cuando ella comenzó a dar sus primeros pasos: Milli estaba muy orgullosa de Bluey, pero en el grupo de mamás, los demás bebés comenzaron a hacer cosas que Bluey aún no hacía, y Milli había tomado eso como una competencia, algo que eventualmente la hacía sentir muy triste, como si estuviera haciendo algo mal con Bluey, hasta que un día la mamá de Coco fue a visitarla y le explicó que todo lo que estaba haciendo con Bluey lo estaba haciendo bien, pues todos tienen tiempos y procesos distintos.