Bluey | El balcón de santa

Es noche buena y Bluey está ansiosa por abrir los regalos, pero Bandit le pide que espere a la llegada de santa. Las pequeñas Bluey, Bingo y Muffin esperan con ansias, así que deciden jugar al balcón de santa. Cuando se dirigen a jugar, Muffin choca por accidente con su papá, así que Bingo le pide que se disculpe con él rápidamente, porque santa está cerca y las está observando. El juego comienza y el primero en ser santa es Bandit, así que arropa a las tres pequeñitas, pidiéndoles que no abran los ojos, de ser así santa no dejará regalos. A la hora de despertar, las pequeñas ven los regalos de juego que les trajo santa y reciben un globo de nieve, una crema para afeitar y un estuche, pero comienza una pelea entra Bingo y Bluey porque el estuche con el que estaban jugando es de Bingo y no lo quiere prestar. La siguiente en ser santa, es Bluey pero es un santa malvado que no quiere entregar sus regalos. Bluey tiene que aprender una lección y ser buena con los demás.