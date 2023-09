Bluey | El cono

Bluey y Bingo van a recibir la visita de su amiga Muffin, sin embargo, jugar con ella será algo complicado pues su mamá le puso un cono alrededor del cuello para que no pudiera chupar su dedo, una costumbre que su mamá quiere erradicar, y cuando Muffin, Bluey y Bingo se pongan a jugar a la tienda de sandwiches todo se va a complicar porque Muffin no alcanza a ver bien y no quiere dejar de chupar su dedo, por lo que Bluey y Bingo tendrán que encontrar una forma en la que ella pueda jugar bien.