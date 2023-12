Bluey | La bicicleta

Bluey intenta aprender a andar en bicicleta y no quiere ayuda de Bandit, aunque necesita un poco de inspiración para no darse por vencida. Cuando se toma un momento por fallar en la bicicleta, observa a Bingo intentando tomar agua del bebedero y por ser tan pequeña no logra llegar antes de que el agua se termine. Del otro lado del parque está Bentley dando su mayor esfuerzo por subir al pasamanos, pero no lo consigue y Muffin no puede ponerse su mochila sola. Mientras tanto Bluey observa con mucha atención las reacciones que tienen sus amigos al fallar en sus objetivos y descubre que ninguno de ellos se da por vencido, al contrario buscan la manera de solucionarlo e inspiran a Bluey a volverlo a intentar.