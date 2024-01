Bluey | Montaña mamá/papá

Bluey y su familia llegan de Crazy World devastados. Chilli y Bandit no quieren moverse más por un rato, así que las pequeñas deben de ingeniárselas para inventar un juego que no requiera mucho movimiento de sus padres. Así que deciden que serán unas montañas, montañas mamá/papá y hacen una carrera a la cima, quien llegue primero y ponga la bandera, gana. Pero Bingo no quiere iniciar la carrera sin antes buscar sus instrumentos para escalar, Bluey le recuerda que sólo tienen 5 minutos para jugar antes de irse a la cama. Mientras Bingo recoge todo lo necesario, Bluey empieza a escalar, pero a Bingo no le agrada la idea, así que empieza a escalar también para alcanzarla, el único problema es que su mochila pesa demasiado y no puede avanzar con tanta rapidez. Bluey lleva la delantera, pero un gran obstáculo se cruza en su camino y está a punto de caer al precipicio, por suerte Bingo está preparada y salva a su hermana con una cuerda.