Bluey | Para llevar

Mientras caminan por la calle Bandit, Bluey y Bingo, deciden comprar comida china para llevar en un restaurante, pero deben esperar más de lo previsto porque olvidan poner los rollos primavera. Las pequeñas comienzan a distraerse con cualquier cosa a su al rededor, mientras papá lee el periódico. Hay cerca una llave de agua y Bluey comienza a beber agua de ahí, pero después no puede cerrarla. Bingo no deja de hacer preguntas de cualquier idea que se le viene a la cabeza. Bluey y Bingo deciden jugar al restaurante, se comen la comida que acaban de pedir, pero es muy picante y Bingo necesita tomar agua, de pronto le dan ganas de ir al baño y mientras ellos buscan el baño más cercano, Bluey abre la llave y ahora no puede cerrarla, unos pájaros llegan a comerse las sobras de la comida y Bandit no puede soportar tanto estrés.