Enfermeras | Las cartas sobre la mesa

Los estudios toxicológicos fueron entregados al doctor Pérez, una serie de mentiras de la paciente abrirá un nuevo análisis por parte de los médicos y el su papá, el General, no descansará hasta encontrar respuestas.

María Clara recibirá una visita sorpresa en el hospital, pero no saldrá nada bien. El doctor Pérez no está tan seguro de la decisión que tomó sobre seguir con su esposa, ¿por qué? Un gobernador llega a la sala de urgencias por una aparente falla en el corazón pero la sintomatología como que no cuadra, ¿qué pasará? Descúbrelo en este capítulo de Enfermeras.



¡Checa los demás capítulos haciendo CLICK AQUÍ !