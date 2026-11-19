Este jueves 19 de noviembre el reconocido cantante Bruno Mars reveló que atraviesa un momento difícil tras confirmar el fallecimiento de su padre Peter “Pedrito” Hernández. El cantante dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida con el que expresó su amor y recordó a una de las personas más importantes de su vida.

“En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí“, expresó en su cuenta de Instagram.