Tori Spelling, estrella de Beverly Hills 90210, sufre brutal accidente: ¿cuál es su estado de salud hoy 5 de abril de 2026?

En las últimas horas se han encendido las alarmas con la actriz de Hollywood, Tori Spelling luego de que se diera a conocer que sufrió un brutal accidente automovilístico donde viajaba acompañada de varios menores de edad lo que provocó su traslado inmediato al hospital.

De acuerdo con primeros reportes, la actriz de 52 años viajaba con 4 de sus hijos y otros 3 menores, amigos de ellos, el pasado 2 de abril, sin embargo, al encontrarse en Temecula, California, Estados Unidos, un conductor ignoró el semáforo e impactó contra el carro de la Tori.

Según testigos los hechos ocurrieron alrededor de las 17:45 pm cuando el conductor involucrado excedió la velocidad e ignoró la luz roja chocando directamente contra la artista y los menores. Tras el impacto todos los ocupantes fueron evaluados en el lugar y después trasladados al hospital en diferentes ambulancias para su atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de Tori Spelling?

Tras darse a conocer el brutal accidente donde estuvo involucrada Tori Spelling se desconoce su estado de salud, sin embargo, reportes y medios indican que durante el percance las víctimas presentaron lesiones que incluyen golpes, contusiones y posibles conmociones cerebrales, hasta el momento, no se ha revelado si alguien se encuentra en peligro o con heridas graves.

De igual modo, las autoridades han señalado que gracias a la rápida reacción de la actriz al volante habría sido clave para reducir el impacto y evitar consecuencias aún más graves que pusieran en juego la vida de los pasajeros.

¿Quién es Tori Spelling, estrella de Beverly Hills 90210?

Tori Spelling es una actriz, empresaria y artista de televisión que saltó a la fama por ser parte del elenco de Beverly Hills 90210 donde le dio vida a Donna Martin, gracias a este papel, Spelling se consolidó como una de las actrices más reconocida de su generación y como un rostro juvenil de la época.

Spelling no solo destacó por su participación en la famosa serie de los 90’s, ya que, también participó en películas y realities, asimismo, se abrió camino como escritora. Spelling, también destaca por ser hija del reconocido productor Aaron Spelling.