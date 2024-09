El Club Winx | El Regalo de Mitzie

Desde la confrontación que tuvieron los Especialistas con los cazadores del Circulo Negro, las hadas del Club Winx están sumamente molestas con ellos por no confiar en sus poderes. Mientras los malvados cazadores convirtieron a sus mascotas tiernas en monstruos al no recibir alimento, pero deberán quitarles el hechizo a todos, incluyendo el gatito que Mitzie adoptó y se transformo al no recibir alimento.