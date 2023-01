Enfermeras | Capítulo 127 | Andrés, el niño consentido.

En el capítulo 127 de Enfermeras: Román y Vale están tratando de sobrellevar la situación con Andrés sobre la salud de Garnica, pero entre que Román no lo tolera y Vale no quiere que existan más problemas en casa, Andrés se desespera, ya que nadie quiere darle la información completa. Román está manejando la situación conforme le dan información, pero María Clara no ha podido hablar tanto con ellos por las ocupaciones que tiene en el hospital. Andrés está entrando en pánico y su mente lo llevará a hacer berrinche y a dejar la casa de María Clara.

Gloria está muy mal y quiere morir, pues la muerte de su madre fue la gota que derramó el vaso y por ello sufrió una sobredosis con una fuerte medicina. Afortunadamente, la Jefe María Clara llegó a la casa de médicos y la atendió rápidamente. Después de una charla entre ellas y con Elena. Gloria decidió salir adelante por su familia.

