Enfermeras | Capítulo 126 | El desplome de Garnica.

En el capítulo 126 de Enfermeras: Garnica y Andrés hablaron por teléfono, pero él escuchó bastante enfermo a su padre y comenzó a preocuparse, pues no sabe que su padre está en aislamiento por el contacto que tuvo con la señora Hilda. Aunque Garnica afirma estar bien a pesar de haber tenido contacto, los síntomas parecen apuntar a covid y se están agravándose momento a momento. La Jefe María Clara está vigilándolo para que no llegue a presentar complicaciones, pero debe de cuidar también las demás ocupaciones que Garnica no puede hacer.

María Clara organizó una ceremonia póstuma para la madre de Gloria, pues la consideraba como una madre.

Garnica sufrió un desmayo por la poca oxigenación que le provocó el covid. Todos entraron a revisarlo y tuvieron que ingresarlo al área especial para esos pacientes.

Elena recibió a una paciente que al parecer tiene problemas con las sustancias y trata de ayudarla.

