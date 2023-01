Enfermeras | Capítulo 125 | El remordimiento mata.

En el capítulo 125 de Enfermeras: Gloria tomó la decisión de ya no hacer sufrir más a su madre y la desconectó del respirador. Aunque sabe que fue lo mejor, su remordimiento no la deja estar en paz con su decisión. Violeta fue corriendo al Santa Rosa en cuanto lo supo y aunque su hermana piensa que fue su culpa que la señora Hilda se contagiara, no fue así.

Daniel ha tratado de apoyar a Gloria en cada decisión y momento difícil que ha pasado y ella comienza a agarrarle cariño como antes.

María Clara se enteró de la muerte de la madre de Gloria y rompió en llanto por el cariño que le tenía, al igual que Elena, pero esto no fue suficiente para que le dejara pasar una a la Jefe, pues cada paso que María Clara da, Elena se queja, pero la jefe ya no piensa soportarla más.

