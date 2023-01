Enfermeras | Capítulo 121| En riesgo de contagio.

Gloria y el jefe Daniel tuvieron que despedirse de la paciente a la cual cuidaban, pues ya no había más por hacerle. Gloria había conectado muy bien con ella debido a que le recordaba a su madre, pero su enfermedad ya estaba muy grave. Daniel quiere estar con Gloria apoyándola, pero ella se rehusa. Ingresarán a la madre de Gloria al Hospital Santa Rosa, pero ella no sabe. Las cosas se complicarán debido a la enfermedad que su madre sufre y tanto Pérez como Daniel deben de pensar en algo para ganarse su confianza. Elena se enteró de la situación sobre la madre de Gloria y cuando se entere, explotará contra su hermana. Gloria le dijo a María Clara sobre el sangrado que presentó Elena y se molestará con Carlos. El hijo de Garnica buscó a Vale, pero Román no está de acuerdo con que ella crezca.

