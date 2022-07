Enfermeras | Responsable de sus actos

Román visita a Cami en el hospital, Vale le echa en cara su falta de responsabilidad y se arma una batalla campal entre él y el doctor Pérez.

Cami le pide a María Clara que no se lleven a su padre, pero él debe asumir las consencuencias. Álvaro tratará de ayudar a la paciente con su casting pero no saldrá como lo esperaba. Un paciente llega en paro, su hija pide que lo reanimen y no se percatan de que ya ha estado en revisión por Ernesto y todo se complicará, ¿qué pasará? Descúbrelo en este capítulo de Enfermeras.



