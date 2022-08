Entrega de Odio | Capítulo 8 | Un regalo de la justicia.

No es sorpresa para Chut el pensar que la muerte de su padre no fue una simple coincidencia y es por ello que convencerá a Krit para que le ayude a investigar quién estuvo detrás de tal crímen. Investigando, Krit dará con una pista grande, pero no llegará a tiempo con Chut. Disfruta este capítulo de Entrega de Odio.

