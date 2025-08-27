Así reaccionó Taylor Lautner al compromiso de su ex Taylor Swift y Travis Kelce

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo ha emocionado a los fanáticos de la pareja, también ha generado reacciones inesperadas en figuras cercanas a la cantante. Una de las más comentadas fue la de Taylor Lautner, exnovio de la intérprete, quien decidió manifestar su apoyo a la futura boda.

El actor de Crepúsculo compartió en sus redes sociales una publicación de la NFL con imágenes del anuncio y recordó la emoción de la artista en aquel histórico partido de los Kansas City Chiefs. Con este gesto, dejó en claro que su relación pasada con Swift no impide que hoy mantengan una amistad cercana.

La noticia del compromiso también desató comentarios en redes sociales, donde los seguidores recordaron con humor la relación breve pero intensa que Swift y Lautner vivieron en su juventud. Muchos destacaron que el actor mantiene una postura madura frente al romance de su exnovia, lo que refuerza la imagen positiva que ha proyectado en los últimos años.

¿Qué dijo Taylor Lautner sobre el compromiso de Taylor Swift?

Aunque su romance terminó en 2009, Lautner ha expresado en varias ocasiones el cariño y respeto que conserva por la cantante. Incluso bromeó con ser considerado el “mejor exnovio” de la estrella pop, ya que nunca inspiró una canción de ruptura.

En entrevistas recientes, el actor reconoció que su esposa es fan de Swift y que eso ha fortalecido aún más la buena relación que conservan. Además, fue parte de un momento especial en 2023, cuando apareció en el escenario de la Eras Tour durante la presentación del video “I Can See You”.

El respaldo de Lautner al compromiso fue recibido con entusiasmo por los seguidores de ambos, quienes destacaron la madurez del actor al felicitar públicamente a su exnovia. Para muchos, su reacción es una muestra de que la amistad y el respeto pueden mantenerse incluso después de una relación sentimental.

