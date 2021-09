FOTOS | ¿Qué tienen en común El Guardaespaldas y Duro de Cuidar?

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

No te pierdas Duro de Cuidar en Azteca 7.

Desde el cartel promocional hasta la preparación de los actores, son algunos de los puntos clave que hacen que esta cinta sea una increíble película de acción.

Michael Bryce, un prestigioso guardaespaldas, debe proteger a un asesino a sueldo, Darius Kincaid, quien está detenido y debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador por varios crímenes que cometió. El asesino acepta testificar para conseguir la libertad de su pareja.

Duro de cuidar te llevará por una relación entre estos dos protagonistas muy parecido a otras cintas de compañeros policías, pero ninguno de ellos lo es. A continuación te contamos algunas cuántas curiosidades de esta película protagonizada por Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek.

La música

Sin duda, uno de los elementos que tiene esta película es la banda sonora, hay algunas canciones que destacan de otras.

Por ejemplo, la canción que Kincaid y las monjas están cantando juntos en la camioneta es una canción tradicional italiana. Por otro lado, la canción Nobody Gets Out Alive cantada por Darius Kincaid durante el viaje en automóvil fue escrita por el mismo Jackson.

El cartel de la película

El cartel de la película que muestra a Ryan Reynolds cargando a Samuel L. Jackson es una parioda del cartel de El guardaespaldas donde Kevin Costner lleva a Whitney Houson.

La preparación de los actores

Salma Hayek dijo que luego de filmar la épica pelea de bar de su personaje Sonia, quien convence a Kincaid que ella es el indicado para él, estuvo adolorida durante una semana después de la filmación.

Por otro lado, Gary Oldman aprendió a hablar ruso con fluidez para su papel de villano Dukhovich. A pesar de no tener conocimientos previos en el idioma.

Los escenarios

Otro de los elementos ha destacar de la película son sus locaciones, una de ellas, es la prisión en la que se encuentra Sonia Kincaid, que en realidad es la oficina principal de la mayor empresa de barcos turísticos de Ámsterdam.

A pesar de que la historia se desarrolla en Cuba, ninguna de las escenas se rodó en La Haya y lo más notable es que La Haya no tiene un sistema de metro, ni los tranvías son blancos y verdes.