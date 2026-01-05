EXO toma el trono una vez más: El grupo regresa con un álbum que promete sacudir la industria del K-pop

Este 2026 inicia con las mejores noticias para EXO-L, ya que la emblemática agrupación surcoreana EXO confirmó oficialmente su regreso con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado “REVERXE”.

Luego de casi dos años de ausencia Suho, Chanyeol, D.O. (Doh Kyungsoo), Kai, Sehun y Lay, este último regresando a actividades grupales tras varios años centrado en su carrera en solitario, regresan a la escena musical global el próximo 19 de enero , generando los comebacks más anticipados del año en el género K-pop.

Aunque Lay está confirmado como parte del proyecto y del álbum, su presencia en algunos eventos sufrirá algunos cambios según la agenda.

El álbum REVERXE promete incluir aproximadamente nueve pistas, con el tema principal “Crown”, que mezcla diversos géneros musicales con sonidos contemporáneos para reafirmar el estatus único de EXO y generando enorme expectativa entre sus fans en todo el mundo.

¿Quiénes son EXO y por qué es tan esperado este regreso?

Desde su debut en 2012, EXO se consolidó como uno de los grupos más influyentes del K-pop, gracias a su combinación de coreografías, voces y conceptos artísticos elaborados. A lo largo de su carrera, han cosechado millones de discos vendidos, ha liderado importantes listas internacionales, sus temas "Love Shot," "Monster," "Call Me Baby," "Ko Ko Bop," "Growl," y "The Eve han alcanzado miles de reproducciones y han construido una base de fans global llamada EXO-L, que significa "EXO-Love".

Tras el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio en 2023, titulado Exist, el grupo se tomó un período prolongado de actividades individuales, servicio militar obligatorio y otros proyectos, lo que provocó una pausa en sus lanzamientos grupales. Esta larga espera intensificó la emoción por cualquier regreso oficial de la agrupación.

El anuncio de REVERXE es una oportunidad para que EXO redefina su sonido y presencia en un mercado del K-pop. Su regreso simboliza la persistencia de una de las agrupaciones más queridas y exitosas del género.