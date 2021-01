Bia | Capítulo 54 | Carmín abrió su corazón y anunció el cierre de su canal.

Carmín decidió retirarse de su canal y confesó todo por lo que ha pasado al estar pasando por diferentes momentos críticos. Además, Helena tuvo una revelación sobre el accidente en el que murió Lucas. Y Bia y sus amigos hicieron el lanzamiento de Be Your Self.