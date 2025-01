Bluey | Cartera

Bluey ve a sus padres discutir y no sabe por qué, pero no le gusta. Preocupada, se decide a convertirse en cartera para ayudarlos a estar felices otra vez. Sin embargo, Bingo quiere jugar a otra cosa y para no decepcionarla, decide combinar ambos juegos para poder cumplir con su misión.



