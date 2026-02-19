Bluey | Cine

Es la primera vez de Bluey en el cine, pero le preocupan mucho las escenas de miedo, sobre todo las que tengan truenos. Por otro lado, Bingo no para de jugar por toda la sala, tirando las palomitas y molestando a su Papá. Bluey tendrá que ser valiente y abrir los ojos para ayudar a su papá a controlar a la traviesa de Bingo.