Bluey | Descanso

La familia Heeler está de vacaciones y Chilli quiere aprovechar el viaje a la playa para desconectarse frente al mar y leer su libro durante un rato. Ella les pide a Bluey y Bingo que se preparen para ir a la playa, pero ellas tienen otros planes dentro del hotel. Esto molesta a Chilli, pero Bandit le recuerda que las vacaciones son para disfrutarse, mostrándole que es momento de que ella aprenda algo de sus pequeñas hijas.