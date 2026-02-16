inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Ejército

Es el primer día de Russell en la escuela de Bluey y la maestra Calypso le da la idea de que juegue al ejército al aire libre con Rusty, quien está al mando.

El primer día de clases siempre es el más difícil; Russell llega a la escuela de Bluey como el chico nuevo. La maestra Calypso le da una brillante idea para que se divierta y pase un día más agradable. Le pide que juegue al aire libre al ejército junto a Rusty, que es un excelente líder. Juntos pasan un día lleno de aventuras y crean un lazo muy fuerte. Son tan buenos amigos que ya esperan con ansias el siguiente día para compartir juntos.

