Bluey | El balcón de Santa

¡Todos juegan a ser Santa Claus! Cuando es el turno de Bluey la muerde Sox y ella muy molesta decide que no le dará regalo, pues piensa que es malo y además no se disculpó, pero Sox aún es muy pequeño para saber diferenciar las cosas. Bluey entiende que el pequeño Sox no es malo y le pide disculpas para que todos pasen una Navidad increíble.