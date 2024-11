Bluey | El cono

A Muffin le gusta chupar su dedo, su mamá, para evitarlo, le pone un cono en la cabeza. Cuando Muffin llega a la casa de sus primas, descubre que no puede jugar nada mientras usa su cono en la cabeza. Bluey y Bingo encontrarán la forma de jugar con ella y no esté triste por no poder.

