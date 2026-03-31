Bluey | El mercado

El hada de los dientes llegó a casa de Bluey y le dejó 5 dólares. Bandit y Chilli proponen llevar a la pequeña a un mercadito en donde todo cuesta 5 dólares. Al llegar al mercado, Bluey se encuentra con Indy, quien se ofrece a ayudarla a elegir qué comprar. Un paseo en poni parece la mejor opción, pero su dinero solo alcanza para un paseo para ella o Indy, lo cual no les agrada. Al seguir su búsqueda para comprar algo increíble, todo se vuelve más difícil y Bluey termina gastando su dinero en una manzana cubierta de tofu.