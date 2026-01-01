Bluey | El pastel

Bingo necesita escoger un pastel para su cumpleaños y se decide por uno en una complicada forma de pato. Chilli le dice a Bandit que es su turno de prepararlo, mientras ella y Bingo salen un rato de casa. Mientras Bandit prepara el postre, Bluey se queda a cargo de recoger todos sus juguetes, pero la realidad es que no quiere hacerlo. Mientras su padre intenta hacer el complicado pastel, Bluey lo molesta pidiéndole incentivos para hacer sus obligaciones, pero todo empeora cuando Bandit estropea el pastel.