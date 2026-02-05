Bluey | Espárrago

Toda la familia está disfrutando de una rica comida, pero Bluey y Bingo están teniendo muy malos modales y Bandit intenta que se comporten como debe de ser, sin embargo, Chilli le da un espárrago mágico a Bluey y le dice que tiene el poder de convertir a cualquiera en cualquier clase de animal, así que todos comienzan a comportarse muy mal y todo empeora cuando la ave Bingo se come el espárrago, y Bluey no sabe cómo devolver a todos a la normalidad.