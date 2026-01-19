Bluey | Globo arriba
Bluey y Bingo juegan globo arriba, pero para que sea más divertido necesitan de los trucos de Bandit. Lo único malo es que si el globo toca el pasto, revienta.
Bluey y Bingo tienen su último globo para jugar. Chilli las pondrá a jugar globo arriba, el juego donde el globo no puede tocar el piso. Las niñas están divertidas hasta que su mamá tiene que irse para hacer cosas de la casa; es ahí cuando llega Bandit. Su padre sabe hacer el juego más divertido, pero a la vez, mucho más complicado; incluso, ¡pone el último globo en riesgo!