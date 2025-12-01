Bluey | La aventura

Bluey y Chloe están jugando a las princesas en su escuela. La reina del lugar le pide a la princesa que vaya a buscar alimento para todos sus hijos, pero cuando ella llega hasta los campos de cosecha, se da cuenta de que están convertidos en arena. La reina malvada es la culpable, y no sabe cómo derrotarla, pero se le aparece una valiente hada, quien le da un objeto mágico con el que podrá restaurar el orden en el reino, pero la princesa no sabe si tiene la suficiente valentía como para enfrentarse a tan malvado ser.

