Bluey | La Final

A muchos de nosotros nos gustan los deportes, y nuestros amigos no son la excepción, quienes disfrutarán de la final del torneo de rugby entre los Maroons vs los Blues, donde Chucky, el hermano menos de Lucky debe de decidir a qué equipo apoya, pues a uno de la su papá y al otro su mamá, sintiendo una gran carga pues no quiere hacer sentir mal a uno, por lo que Bluey y Bingo le ayudan a elegir su equipo.