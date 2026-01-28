Bluey | La playa

Bluey y su familia dan un paseo a la playa, pasan una tarde muy divertida, llena de castillos de arena, olas y una casa de campaña. Todo parece ser muy divertido hasta que Bluey descubre que a mamá le gusta dar paseos sola y se propone seguirla. Mientras sigue las huellas de Chilli, se encuentra con obstáculos y una serie de encuentros fuera de este mundo.