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Bluey | Las Abuelitas

Bluey y Bingo quieren jugar el divertido juego de las abuelitas; todo iba bien hasta que las niñas discuten por un dilema: ¿Las abuelitas pueden bailar?

Por: Matías Mena

Bluey y Bingo juegan a las abuelitas; el problema es que Bingo tiene muchas ganas de bailar. Bluey no la deja, pues dice que las abuelitas no pueden bailar. Después de preguntarles a los abuelos si ellos pueden bailar, al ver que no pueden, Bingo deja de jugar. ¿Qué hará Bluey para que su hermana tenga ganas de jugar otra vez?

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