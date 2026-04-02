Bluey | Las Abuelitas

Bluey y Bingo juegan a las abuelitas; el problema es que Bingo tiene muchas ganas de bailar. Bluey no la deja, pues dice que las abuelitas no pueden bailar. Después de preguntarles a los abuelos si ellos pueden bailar, al ver que no pueden, Bingo deja de jugar. ¿Qué hará Bluey para que su hermana tenga ganas de jugar otra vez?